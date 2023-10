Ricordate Hancko? A Firenze fu bocciato, adesso nel Feyenoord da difensore centrale vale 30 milioni

Ricordate Hancko? Giocò nella Fiorentina allenata da Stefano Pioli nella stagione 2018/2019, fu comprato dalla società viola nell’estate del 2018 da Pantaleo Corvino che lo portò portarlo a Firenze. Il giocatore classe 1997 in quella stagione ricopri il ruolo di vice Biraghi come terzino sinistro, a fine anno furono 5 le presenze in campionato. Dopo quella stagione, e il conseguente cambio dirigenziale, fu mandato in prestito allo Sparta Praga e ceduto definitivamente nell’estate del 2021 per 2 milioni e mezzo. L’estate scorsa lo ha acquistato il Feyenoord. Lo slovacco si è imposto come difensore centrale. Adesso il suo valore, tra le file della squadra olandese, è di circa 30 milioni di euro secondo transfermarkt. Un rimpianto per la Fiorentina averlo lasciato troppo presto?

Tanti ex anche nei Paesi Bassi 🇳🇱, dal più prezioso Hancko 💎 a Lazetic, passando per chi aveva finito il proprio ciclo in Serie A come Lozano 🔻, e chi come Tahirovic tenta di diventare grande alla corte dei lancieri 🔺.#TMdatabase #TMupdate #Eredivisie pic.twitter.com/zyRtYj7Xwd — Transfermarkt.it (@TMit_news) October 17, 2023

