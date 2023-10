Cannavaro: “Potevo sostituire Prandelli alla Fiorentina nel 2021. Bloccato dalla clausola in Cina”

Fabio Cannavaro poteva diventare l’allenatore della Fiorentina nel 2021. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, l’ex allenatore del Benevento ha così parlato del possibile approdo sulla panchina del club viola dopo le dimissioni di Cesare Prandelli: “C’è stata la possibilità di allenare in Serie A, alla Fiorentina. Quando nel 2021 Prandelli si è dimesso. In quel momento stavo allenando il Guangzhou in Cina, e avevo una clausola di 50 milioni. Non c’è stato nessun modo di uscire da quel contratto. Sempre per la suddetta clausola non sono potuto andare nemmeno all’Inter Miami di Beckham”.