Ricordate Hancko? La Fiorentina l’ha scaricato due anni fa, adesso lo vuole il Napoli come dopo Kim

David Hancko fu comprato dalla Fiorentina nell’estate del 2018, fu Pantaleo Corvino a portarlo a Firenze. Il giocatore classe 1997 in quella stagione ricopri il ruolo di vice Biraghi come terzino sinistro, a fine anno furono 5 le presenze in campionato. Dopo quella stagione, e il conseguente cambio dirigenziale, fu mandato in prestito allo Sparta Praga e ceduto definitivamente nell’estate del 2021 per 2 milioni e mezzo. L’estate scorsa lo ha acquistato il Feyenoord. Lo slovacco si è imposto come difensore centrale.

Adesso, come riporta TMW, Hancko è diventato un obiettivo sensibile per il Napoli del dopo Kim Min-Jae. Il sudcoreano probabilmente saluterà e gli azzurri hanno visionato il ceco negli ultimi mesi, traendone riscontri positivi. Il problema è la valutazione che ne fa il club olandese: pagato quasi 10 milioni un anno fa per sostituire Senesi, la sua ottima stagione ha fatto lievitare il prezzo fino a circa 25 milioni. Su di lui ci sono interessamenti anche di squadre dalla Premier League.

LE PAROLE DI BUCCIANTINI