Bucciantini: “Se Chiesa fosse allenato da Italiano andrebbe in doppia cifra tutti gli anni, sarebbe il top”

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno all’inizio di questa fase importante di mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

“Commisso a me è arrivato molto meglio le ultime volte che ha parlato, adesso le sue parole hanno una progettualità diversa rispetto a prima, nel suo discorso c’è una difesa orgogliosa del lavoro fatto e dei propri giocatori, quelli che vengono rimpianti non sono andati molto bene e ci hanno dato anche tanti soldi. Non c’è da costruirsi sopra chissà cosa. Io credo che Chiesa se fosse allenato da Italiano andrebbe in doppia cifra tutti gli anni, che giocatore sarebbe? Sarebbe uno da gol e assist in tutti i campionati, è un esterno perfetto, ci piacerebbe tanto lui a destra e Nico a sinistra. Poi dobbiamo ricordare che è stato un anno senza giocare a calcio, infatti il Chiesa di maggio non era quello di gennaio…”

LA FIORENTINA STA INIZIANDO A TRATTARE ORSOLINI