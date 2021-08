Corriere dello Sport, Torreira sarà il secondo colpo: prestito oneroso (1 milione) diritto o obbligo a 15

La Fiorentina sta per piazzare il secondo colpo dell’estate, Lucas Torreira. L’intesa di massima è stata trovata sulla base di un prestito oneroso (1 milione): si lavora ancora sul diritto o obbligo di riscatto a 15. Decisiva è stata la spinta del giocatore, intenzionato in ogni modo a tornare in Italia. Lo riporta il Corriere dello Sport.

