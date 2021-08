Di Marzio: “Oggi la risposta di Odriozola alla Fiorentina. L’alternativa è Celik: distanza di 4 milioni con il Lille”

Due gli obiettivi nel mirino della Fiorentina per la fascia destra: Alvaro Odriozola del Real Madrid e Zeki Celik del Lille. Nella giornata di oggi, come riporta Gianluca Di Marzio, è attesa la risposta dello spagnolo, che era stato seguito anche nel mercato di gennaio. Il classe 1995 avrà un confronto con Carlo Ancelotti e poi prenderà una decisione, con il Real Madrid che ha già aperto alla possibilità di una cessione in prestito al club Viola.

L’alternativa, come detto in precedenza, è Zeki Celik. Al momento, c’è distanza tra l’offerta di 8 milioni della Fiorentina e la richiesta del Lille di 12. Anche in questo caso la dirigenza Viola sta lavorando per abbassare le richieste del club campione in carica in Francia.

