TMW, sondaggio della Fiorentina per il terzino Celik del Lille. Sarà il turco il post Odriozola?

Mehmet Zeki Celik torna in orbita Fiorentina. Secondo quanto riportato da TMW, c’è stato un sondaggio da parte della società gigliata nei confronti del terzino destro in forza al Lille. Classe ’97 e nazionale turco, Celik potrebbe essere uno dei nomi adatti per riempire la casella vuota lasciata dalla partenza di Odriozola.