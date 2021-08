Di Marzio: “Celik prima scelta della Fiorentina: servono 12 milioni. Piace anche Odriozola”

La Fiorentina a caccia di un terzino destro per il post Lirola. Il catalano è andato al Marsiglia, ufficializzato nelle scorse ore, e a Firenze si cerca un sostituto per completare il reparto difensivo. Sfumato Zappacosta, finito all’Atalanta, Pradè e Barone puntano a uno tra Celik del Lille e Odriozola del Real Madrid. Celik del Lille è la prima scelta per il ruolo. Con Zappacosta che è stato annunciato dall’Atalanta, l’obiettivo numero uno è diventato il nazionale turco Campione di Francia.

L’intenzione è quella di concludere l’acquisto con un prestito con obbligo di riscatto determinato dalle presenze. Piace sia alla dirigenza che a Italiano, ma c’è ancora distanza sul prezzo del riscatto, con l’offerta della Fiorentina che arriva a 8 milioni, contro i 12 chiesti dal club francese. La trattativa parallela invece riguarda Alvaro Odriozola del Real Madrid. Già seguito nello scorso gennaio, potrebbe tornare di moda nel mercato viola. Rispetto a Celik sembra una pista più facile da percorrere, viste le aperture del Real Madrid al prestito. Il calciatore domani dovrebbe decidere se accettare o meno la destinazione. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ: “BERARDI LA SUA VALUTAZIONE È SCESA, LA FIORENTINA DECIDE. L’ALTERNATIVA È ORSOLINI”