Presidente Lille svela: “Abbiamo ricevuta un’offerta della Fiorentina per Celik, ma abbiamo rifiutato”

Olivier Létang, presidente del Lille, ha parlato in conferenza stampa del mercato dei francesi, confermando l’interesse della Fiorentina per Celik. Ecco le sue parole:

“Come tutti, restiamo vigili fino al 31, nel caso potessimo migliorare la rosa. Ma non sono un amante degli acquisti all’ultimo minuto. Preferisco che il mercato sia preparato e programmato per tempo. Per Celik abbiamo ricevuto un’offerta dalla Fiorentina, ma abbiamo rifiutato non rispondendo positivamente. Non c’è stata nessuna offerta dell’Atletico Madrid”.

