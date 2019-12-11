Dalla Francia, la Fiorentina sul forte terzino destro Celik. Da battere la concorrenza del Francoforte

Secondo quello che riportano i media francesi, la Fiorentina sarebbe interessata al terzino destro del Lille, Celik. Il difensore è 22enne e gioca nella nazionale turca. Ha disputato una grande stagio...

Secondo quello che riportano i media francesi, la Fiorentina sarebbe interessata al terzino destro del Lille, Celik. Il difensore è 22enne e gioca nella nazionale turca. Ha disputato una grande stagione l'anno scorso ma quest'anno è stato frenato da qualche infortunio muscolare di troppo. Ciò nonostante sta facendo bene ed è un riferimento per la squadra. Sul giocatore c’è da battere la concorrenza del Francoforte, che sta facendo molto bene negli ultimi anni in Germania ed in Europa