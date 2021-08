Gazzetta dello Sport, accordo Fiorentina-Real Madrid per Odriozola. Grande ottimismo per la fumata bianca

Alvaro Odriozola è l’obiettivo per la fascia destra della Fiorentina. Il terzino del Real fu cercato a lungo anche nel mercato di gennaio. Stando a quanto scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’accordo con il Real Madrid è stato trovato sulla base del prestito. Tocca quindi ad Odriozola sciogliere le riserve e la decisione (che era attesa per ieri), potrebbe essere presa già nelle prossime ore. Dopo la straordinaria annata con la Real Sociedad nella stagione 2017-18, lo spagnolo ha trovato poco spazio sia nel Real Madrid che nel Bayern Monaco. I Viola gli offrirebbero la maglia da titolare e la possibilità di rimettersi in mostra. Regna grande ottimismo per il buon esito dell’operazione.

Lo spagnolo non è l’unico candidato a ricoprire il ruolo di terzino destro. La Fiorentina starebbe sondando il terreno anche per Zeki Celik del Lille. La trattativa con il club francese è tutta da costruire e le prime richieste sono state molto alte: si è partiti da una richiesta 15 milioni.

