Nazione, Celik torna di moda: la Fiorentina prepara un’offerta da 9 milioni per il Lille

E siamo a Torreira. Si va nella direzione della trattativa libera. Quella, insomma, in cui si dovrà ripartire da zero, formulare un’offerta, aspettare una risposta, rivedere il peso di un ingaggio. Questo per sottolineare che una possibile operazione Fiorentina-Torreira non è da escludere a priori, come del resto non si può più scartare l’opportunità che sul giocatori arrivino proposte di interesse e quindi offerte di altri club. Tornando alle operazioni in entrata, ieri è tornato di attualità il il profilo di Zeki Celik, terzino classe ‘97 del Lille che già la scorsa estate era finito nelle mire dei viola. Sarebbe in fase di preparazione un’offerta da 9 milioni di euro per il club francese. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, CRESCITA DI AMRABAT ALLONTANA TORREIRA MA LA FIORENTINA CONTINUA I DIALOGHI