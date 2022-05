Dalla Turchia: “La Fiorentina sta preparando offerta da 9 milioni per Celik, terzino destro del Lille”

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, la Fiorentina sta preparando un’offerta da 9 milioni di euro per Celik, terzino destro del Lille, classe 1997. La società viola deve rimpiazzare Odriozola, che è tornato al Real Madrid, e quindi gli manca un tassello per la fascia destra in difesa. Ecco il tweet del giornalista turco esperto di mercato

🔥 Fiorentina have prepared a 9 million euro offer for Lille for Zeki Celik.

🇹🇷 #LOSC #ForzaViola pic.twitter.com/miLgoz3hah — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 31, 2022

