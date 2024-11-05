Champions League: Il Milan inconsistente visto al Franchi si trasforma e domina il Real al Bernabeu
Fonseca ribalta Ancelotti con un Leao protagonista. La Juve agguanta il pari con Vlahovic a Lille. Il Bologna di Italiano cede anche al Monaco
Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le italiane impegnate nel martedì di Champions League. Serata storica per il Milan, che torna a vincere al Bernabeu, annichilendo il Real Madrid, 3-1 il finale. Buon pari per la Juve, che rimonta in casa del Lille con un rigore di Vlahovic , ko bruciante invece per il Bologna beffato nel finale in casa dal Monaco.
Dopo quattro giornate la Juve rimane al decimo posto a quota 7 punti. Risale il Milan, che trova la seconda vittoria consecutiva e aggancia a 6 punti proprio il Real. Bologna fermo a 1 punto.
Lo riporta il corrieredellosport.it
Conterio: “Il futuro di Bove sarà a Firenze, obbligo di riscatto a 10,5 milioni automatico al 60% delle presenze”
https://www.labaroviola.com/conterio-il-futuro-di-bove-sara-a-firenze-obbligo-di-riscatto-a-105-milioni-automatico-al-60-delle-presenze/275711/