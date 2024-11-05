Conterio: "Il futuro di Bove sarà a Firenze, obbligo di riscatto a 10,5 milioni automatico al 60% delle presenze"

Uno degli acquisti migliori del mercato condotto da Pradè si sta rivelando il centrocampista scuola Roma. Il suo riscatto pare una formalità

Come riportato dal giornalista sportivo Marco Conterio sul suo profilo X la Fiorentina ha intenzione di riscattare dalla Roma Edoardo Bove grande protagonista in questo avvio di stagione. L'obbligo fissato in 10,5 milioni di euro in ogni caso scatterà al raggiungimento del 60% delle presenze. La sensazione è che il giovane centrocampista romano possa rappresentare una pedina fondamentale del centrocampo del presente e del futuro viola.

Avv.to Gudmundsson: “Sorpresi dal ricorso del PM, ma restiamo fiduciosi perché Albert è innocente”

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