La macchina di Balotelli a Firenze fa interrogare e sognare i tifosi viola. La foto
Zona Piazza della Libertà, in viale Don Minzoni a Firenze, queste sono le coordinate di dove questa sera è stata vista la macchina di Mario Balotelli. Una presenza che ha fatto subito interrogare e so...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2018 23:36
Zona Piazza della Libertà, in viale Don Minzoni a Firenze, queste sono le coordinate di dove questa sera è stata vista la macchina di Mario Balotelli. Una presenza che ha fatto subito interrogare e sognare i tifosi viola che lo hanno legato alla Fiorentina e magari a scenari di mercato con la società viola. Una foto che poi è circolata molto sui social. Dalle storie del calciatore non è registrata però la sua presenza nel capoluogo toscano.
Ecco la foto