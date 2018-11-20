Labaro Viola

La macchina di Balotelli a Firenze fa interrogare e sognare i tifosi viola. La foto

Zona Piazza della Libertà, in viale Don Minzoni a Firenze, queste sono le coordinate di dove questa sera è stata vista la macchina di Mario Balotelli. Una presenza che ha fatto subito interrogare e so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2018 23:36
La macchina di Balotelli a Firenze fa interrogare e sognare i tifosi viola. La foto -
News
Fiorentina
Firenze
Balotelli
Ferrari
Lille
Raiola
Condividi

Zona Piazza della Libertà, in viale Don Minzoni a Firenze, queste sono le coordinate di dove questa sera è stata vista la macchina di Mario Balotelli. Una presenza che ha fatto subito interrogare e sognare i tifosi viola che lo hanno legato alla Fiorentina e magari a scenari di mercato con la società viola. Una foto che poi è circolata molto sui social. Dalle storie del calciatore non è registrata però la sua presenza nel capoluogo toscano.

Ecco la foto

La macchina di Balotelli a Firenze fa interrogare e sognare i tifosi viola. La foto

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok