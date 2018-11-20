La macchina di Balotelli a Firenze fa interrogare e sognare i tifosi viola. La foto

Zona Piazza della Libertà, in viale Don Minzoni a Firenze, queste sono le coordinate di dove questa sera è stata vista la macchina di Mario Balotelli. Una presenza che ha fatto subito interrogare e so...

A cura di Redazione Labaroviola 20 novembre 2018 23:36

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