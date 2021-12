Ceccarini: “La Fiorentina ha deciso di prendere Ikonè quando il Sassuolo ha fatto storie per Berardi”

L’esperto di mercato fiorentino Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana dei movimenti in casa Fiorentina, queste le sue parole: “La Fiorentina ha deciso di prendere Ikonè quando ha visto che il Sassuolo faceva storie per Berardi, arriva per 15 milioni più 3 milioni di bonus, da capire la questione sulla percentuale di futura rivendita. Sarà tesserato da gennaio e sarà a disposizione per Fiorentina-Udinese del 6 gennaio, inizierà ad allenarsi con la squadra viola il 29 dicembre alla ripresa degli allenamenti. Vice Vlahovic? Fiorentina guarda all’estero, non è facile trovare chi non deve giocare perchè ha davanti Vlahovic. Amrabat? Credo che andrà via” conclude Ceccarini.

