Di Marzio aggiorna: “Fissato in questi giorni l’incontro per le firme di Ikonè alla Fiorentina”

Come riporta Gianluca Di Marzio, la Fiorentina spinge per Jonathan Ikoné e nei prossimi giorni potrebbe chiudere la trattativa con il Lille. Presto i due club si incontreranno per limare gli ultimi dettagli dell’affare: l’accordo da 15 milioni è già stato trovato, ora va solo formalizzato. Ogni giorno può essere quello giusto per portare Ikoné a Firenze. Il Lille ha fissato l’appuntamento nei giorni successivi alla gara di Champions contro il Wolfsburg, nella quale l’esterno ha fornito due assist decisivi per la vittoria finale. La trattativa è ormai in cassaforte, la Fiorentina aspetta solo il giorno giusto per chiudere. Lo stesso Ikoné, al termine della gara di Champions, ha parlato del suo futuro ai microfoni di RMC Sport: “Per il momento sono qui con loro, sono qui concentrato poi vediamo cosa il futuro mi riserverà”.

