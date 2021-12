José Fonte, capitano Lille: “Spero che Ikoné resti con noi per continuare a fare bene in Champions”

Il difensore portoghese del Lille, José Fonte ha rilasciato a L’Equipe commenti interessanti su l’attuale compagno di squadra Jonathan Ikoné, sottolineando quanto può essere fondamentale la sua permanenza in Francia.

“Abbiamo coltivato una certa esigenza dopo quattro stagioni. Il Lille gioca l’uno per l’altro, si batte per difendersi al meglio. Iniziamo a riscoprire questo impegno comune. In questo contesto, vorrei che Jonathan Ikoné continuasse con noi. Sarà una decisione sua e del club. Spero solo che noi saremo ancora più competitivi a gennaio. Vogliamo fare bene in Champions League e continuare la nostra ascesa in campionato (il LOSC è 11°, a 6 punti dal podio). E vincere la Coppa di Francia”.

