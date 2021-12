Ikonè sbarca a Firenze, da domani si allenerà con il resto della Fiorentina al centro sportivo

Ikoné oggi a Firenze: come scrive La Nazione nell’edizione locale, il francese è atteso in Toscana per il pomeriggio e già da domani mattina, assieme ai nuovi compagni, si sottoporrà al protocollo di inserimento in gruppo, che non prevede al momento quarantena preventiva per nessuno, ma un tampone molecolare, senza che i calciatori, fino al risultato, possano avere alcun contatto tra di loro. Nel pomeriggio di domani è in programma la prima sessione di allenamento al centro sportivo e per Ikonè sarà l’occasione migliore per far conoscenza diretta con mister Italiano e il resto del gruppo. In base a quello che sarà l’esito dei test, poi, la Fiorentina gestirà il gruppo dei negativi, che si alleneranno ogni giorno tranne il 1° gennaio. Da valutare le condizioni degli acciaccati Dragowski (che spera di tornare tra i convocati dopo due mesi ai box) e Saponara, che nell’ultimo match di Verona ha subìto un trauma contusivo al polso. Sarà invece indisponibile per gli impegni con la Nazionale Amrabat, che da ieri in Marocco ha iniziato il ritiro in vista dell’inizio della Coppa d’Africa. Lo riporta Calciomercato.com

