Dalla Spagna, il Real scarta Haaland e vuole Vlahovic per farlo crescere insieme a Benzema

In estate le big del calcio europeo si daranno battaglia per Erling Haaland. Il norvegese sarà uno dei pezzi pregiati destinati a infiammare il mercato e sulle sue tracce c’è anche il Real Madrid. Come si legge su El Nacional però, Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, sarebbe disposto anche a rinunciare al bomber del Borussia Dortmund per lasciare ancora la maglia da titolare a Karim Benzema. Per questo motivo il Real potrebbe quindi virare sul piano B, ovvero Dusan Vlahovic: anche l’attaccante della Fiorentina ha un costo importante (Commisso chiede 80 milioni di euro) e il giocatore vuole un super ingaggio, ma la possibilità di giocare nel Real Madrid e di crescere sotto la guida di Benzema, potrebbe convincere l’attaccante viola. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

INTANTO GIORDANO CONSIGLIA LA LAZIO