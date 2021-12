Giordano: “La Lazio deve prendere esempio dalla Fiorentina e comprare giocatori pronti”

L’ex bomber della Lazio Bruno Giordano a La Gazzetta dello Sport ha parlato del mercato che si aspetta dalla società biancoceleste:

“Bisogna muoversi adesso, il prima possibile. Nel mese di gennaio la Lazio si giocherà tante partite e si affrontano squadre importanti come Inter e Atalanta. Non c’è tempo da perdere, bisogna investire, indipendentemente dalle cessioni. Bisogna prendere esempio e fare come Fiorentina e Atalanta. Servono giocatori pronti, che diano un contributo immediato“.

