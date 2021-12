Chiesa: “Dopo l’esordio in A e il 4-2 alla Juve in primavera ho capito che sarei diventato un top”

A La Repubblica l’ex viola Federico Chiesa ha ricordato la sua esperienza alla Fiorentina:

“In quale momento ti sei reso conto di poter diventare un top player? L’esordio in Serie A alla prima convocazione: si fa male Borja Valero e il mister mi mette in campo. Oppure quando, in prima squadra, Paulo Sousa ci mandava a giocare in primavera, per non farci perdere l’umiltà. Venimmo a Torino e vincemmo 4-2 contro la Juve: feci gol e assist. Lì dimostrai che do sempre il massimo, in qualsiasi partita, in qualsiasi contesto. Non capita spesso con i giovani”.

