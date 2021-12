Ikonè saluta il Lille e scrive ai suoi tifosi: “Grazie, insieme abbiamo fatto la storia, per sempre”

Il Lille ha ufficializzato la cessione alla Fiorentina di Ikonè (LEGGI QUI), il calciatore francese ha voluto salutare e ringraziare cosi il suo vecchio club e i suoi vecchi tifosi: “Il Lille, lo staff, i tifosi, la città di Lille, i miei compagni di squadra… GRAZIE a tutti per questi grandi anni e per questi titoli, insieme abbiamo fatto la storia. Questi momenti sono incisi per tutta la vita. Con il cuore e la lastra sempre”

