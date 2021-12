Ceccarini annuncia: “Ikonè è della Fiorentina, potrebbe allenarsi già il 29 dicembre con la squadra”

L’esperto di mercato fiorentino e direttore di TMW Radio, Niccolò Ceccarini, ha parlato di Ikonè a Rtv38, queste le sue parole: “Ormai non ci sono più dubbi, Ikonè è un giocatore della Fiorentina, potrebbe già essere a Firenze il 29 dicembre per allenarsi con la squadra alla ripresa degli allenamenti dopo le feste di natale per questo motivo non escludo che la società viola chieda questa deroga per farlo allenare il prima possibile con Italiano” conclude Ceccarini.

