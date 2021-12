TMW, Lille deve decidere se vuole 4 milioni di bonus dalla Fiorentina oppure percentuale rivendita

Jonathan Ikoné e la Fiorentina, la trattativa è ormai a un passo dalla conclusione. In questi giorni le parti stanno definendo gli ultimi dettagli dell’accordo, sia col giocatore che col Lille. L’esterno d’attacco classe ’98 è a un passo dall’accordo col club viola, valido fino a giugno 2026. E stessa cosa vale per le due società, che hanno raggiunto un accordo sulla parte fissa a 16 milioni. Ora si stanno definendo i dettagli sui bonus: si valuta la possibilità di aggiungere bonus per arrivare a 20 milioni (16+4) o lasciare al Lille una percentuale sulla futura rivendita del 15%. L’accordo però è ormai molto vicino, Ikoné è a un passo dalla Fiorentina. Lo scrive TMW

