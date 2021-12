Di Marzio annuncia: “Ikone vicinissimo alla Fiorentina, operazione da 15 milioni. Firme a breve”

La Fiorentina e Jonathan Ikoné sono sempre più vicini. La trattativa tra la società viola e il Lille va avanti, ma ancora non è totalmente chiusa nei dettagli. La Fiorentina vuole formalizzare velocemente per anticipare l’inserimento tardivo del Lipsia e va avanti con fiducia per chiudere a breve. I contatti tra le parti sono continui per mettere nero su bianco, per un’operazione da 15 milioni. Cresciuto nelle giovanili del PSG, Ikoné veste la maglia del Lille dalla stagione 2018/2019 dopo essere passato per il Montpellier: in 144 presenze con la sua attuale squadra ha collezionato 16 gol. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.

