Nazione, la Fiorentina vuole avere Ikonè a disposizione già dal 3 gennaio a Firenze

Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, l’obiettivo della Fiorentina è avere Ikonè immediatamente a disposizione di Italiano. Prima della pausa per la sosta natalizia mancano partite abbordabili (Salernitana, Sassuolo, Verona più il Benevento in Coppa Italia), dunque il patto è mettere insieme più punti possibili in questo finale di anno. In casa viola in questo momento non si parla di mercato e dunque così anche la trattativa per Ikone è considerata in stallo. Ma l’esterno destro di piede mancino sarà a meno di sorprese uno dei prossimi rinforzi a gennaio e l’idea viola sarebbe quella di portarlo a Firenze subito dopo l’apertura delle trattative, il 3 gennaio per iniziare subito il processo di ambientamento per il francese sia dal punto di vista tattico che con la vita italiana.

