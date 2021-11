Ikonè costa 18 milioni, per Berardi il Sassuolo chiede 30 milioni. Fiorentina pronta a chiudere

Come riporta la Gazzetta, in estate la Fiorentina si era mossa per Domenico Berardi, ora anche Joe Barone si è scomodato per accelerare i termini di una trattativa che appare complicata. Tant’è vero che il club di Commisso per il ruolo di ala destra si sta cautelando anche con la pista che porta a Jonathan Ikoné del Lilla. È evidente la differenza tra i due: il calabrese ha quattro anni in più, ma è protagonista consumato in A. Invece il campione in carica di Francia avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi nella nuova realtà. In compenso il club emiliano continua a valutare la sua stella intorno ai 30milioni di euro, mentre il prezzo del francese è sceso a 18 milioni. E proprio questo aspetto potrebbe portare a breve a un’importante accelerazione. Con l’entourage del giocatore c’è già un accordo di massima.

I TIFOSI VIOLA E LA RICHIESTA A VLAHOVIC DI RESTARE