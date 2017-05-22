Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Acerbi, l'alternativa è Corchia del Lille. Tatarusanu verso il Torino

Acerbi ha ufficialmente annunciato il suo addio al Sassuolo, la Fiorentina si fa sotto. E Sportiello si prepara a prendere la porta viola

La Fiorentina sarebbe pronta ad affondare il colpo per Acerbi, che ha comunicato il suo addio al Sassuolo, anche se c’è la concorrenza di Leicester e Lione. Resta viva l’ipotesi Corchia, che gioca col Lille. Infine il portiere: Sportiello pronto al salto da titolare, mentre su Tatarusanu si fa sempre più forte l’interesse del Torino. Così riporta il Corriere dello Sport.