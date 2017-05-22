Labaro Viola

Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Acerbi, l'alternativa è Corchia del Lille. Tatarusanu verso il Torino

Acerbi ha ufficialmente annunciato il suo addio al Sassuolo, la Fiorentina si fa sotto. E Sportiello si prepara a prendere la porta viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2017 11:09
Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Acerbi, l'alternativa è Corchia del Lille. Tatarusanu verso il Torino -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Sassuolo
Corriere Dello Sport
Tatarusanu
Sportiello
Acerbi
Lille
Condividi

La Fiorentina sarebbe pronta ad affondare il colpo per Acerbi, che ha comunicato il suo addio al Sassuolo, anche se c’è la concorrenza di Leicester e Lione. Resta viva l’ipotesi Corchia, che gioca col Lille. Infine il portiere: Sportiello pronto al salto da titolare, mentre su Tatarusanu si fa sempre più forte l’interesse del Torino. Così riporta il Corriere dello Sport.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok