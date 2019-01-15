L'agente di Obiang sta provando a convincere il West Ham. Offerta dal Lille? il calciatore...

Per Obiang, per il momento, la strada resta in salita, anche se non definitivamente sbarrata. Anche perché il giocatore (sul quale c’è anche il Lille) spinge per tornare in Italia, e con i suoi agente...

Per Obiang, per il momento, la strada resta in salita, anche se non definitivamente sbarrata. Anche perché il giocatore (sul quale c’è anche il Lille) spinge per tornare in Italia, e con i suoi agente sta provando a convincere il presidente del West Ham ad accettare i10 milioni (più uno di bonus) ai quali, prima della clamorosa marcia indietro, aveva già dato l’ok.

Corriere fiorentino