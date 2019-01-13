Clamoroso Obiang, salta tutto nonostante l'accordo. Il presidente del West Ham...

Era praticamente tutto fatto, Obiang era un giocatore viola ma David Sullivan, co-proprietario del West Ham, ha cambiato idea e non vuole dare l’ok definitivo per il passaggio di Obiang a Firenze. Sec...

A cura di Redazione Labaroviola 13 gennaio 2019 11:23

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