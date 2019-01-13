Clamoroso Obiang, salta tutto nonostante l'accordo. Il presidente del West Ham...
Era praticamente tutto fatto, Obiang era un giocatore viola ma David Sullivan, co-proprietario del West Ham, ha cambiato idea e non vuole dare l’ok definitivo per il passaggio di Obiang a Firenze. Sec...
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2019 11:23
Era praticamente tutto fatto, Obiang era un giocatore viola ma David Sullivan, co-proprietario del West Ham, ha cambiato idea e non vuole dare l’ok definitivo per il passaggio di Obiang a Firenze. Secondo il Daily Express, il giocatore aveva trovato l’accordo con la Fiorentina, nonostante i dieci milioni di euro già accettati dal club ma alla fine tutto è destinato a saltare.