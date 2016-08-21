Corvino vuole Obiang, la Fiorentina chiede un prestito con diritto di riscatto. La risposta del West Ham..

La Nazione riporta del grande interesse della Fiorentina per Pedro Obiang. Il suo valore è di 5 milioni

Pantaleo Corvino punta a chiudere la campagna acquisti con almeno altri due innesti. In particolare si cerca un centrocampista e ancora un difensore per poter consegnare a Sousa due reparti (numericamente e qualitativamente) in grado di sopportare la pressione del campionato e dell’Europa League. Il nome di Obiang del West Ham sembra davvero essere quello giusto per completare la mediana. Il giocatore lascerà l’Inghilterra e la corte di Corvino è serrata. Un po’ come nei giorni, un anno fa, in cui il Corvo voleva portare il giocatore al Bologna. La soluzione a titolo definitivo, quindi quella più gradita dal West Ham, parla di 5 milioni in contanti e subito, ma la Fiorentina sta cercando di percorrere anche un’altra strada, quella del prestito con diritto di riscatto da far (eventualmente) valere nel giugno 2017. Nuovi contatti sono previsti a breve.

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