Pedullà: "Impossibile il ritorno di Badelj a Firenze. Obiang era viola, è saltato tutto perché..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno della situazione del mercato viola, queste le sue parole:"Thereau non vuol farsi condizionare da altre posizioni. Non è una trattativa che accenna a sbloccarsi...

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno della situazione del mercato viola, queste le sue parole:

"Thereau non vuol farsi condizionare da altre posizioni. Non è una trattativa che accenna a sbloccarsi in tempi brevi. Obiang è un nome che ritorna, credo sia perfetto per la Fiorentina e incarna le caratteristiche che cerca Pioli. In estate mancava solamente lo scambio di documenti con la Sampdoria, poi non ci fu l’accordo sulle modalità di pagamento, era chiusa al 95%. Credo sia la pista più fattibile, molto più di Rog e Diawara perché il Napoli non vuole cederli a queste condizioni. Il ritorno di Badelj a Firenze è impossibile, per come si sono lasciati non ci sono margini, ha sbagliato ad andare alla Lazio, doveva privilegiare la Fiorentina ed è stato mal consigliato"