Obiang obiettivo della Fiorentina? Il West Ham ha fissato il costo del cartellino, 20 milioni
Vicino all'approdo in maglia viola nella scorsa stagione. Adesso prendere Pedro Obiang per la Fiorentina sarà più complicato..
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2017 20:39
Nell'ultimo mercato estivo Pedro Obiang è stato molto vicino al passaggio alla Fiorentina proprio l'ultimo giorno di mercato. Poi tutto è sfumato tutto per volere della società viola. Adesso il suo nome è circolato ancora in orbita viola ma dall'Inghilterra fanno sapere che il costo del cartellino del calciatore, soprattutto dopo le ultime due stagioni di alto livello, è intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra un po troppo alta per le casse viola...