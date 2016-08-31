Clamoroso, Criscitiello: "Sfuma Obiang alla Fiorentina, resta al West Ham"

"Salta l'arrivo di Pedro Obiang alla Fiorentina": così il giornalista esperto di calciomercato Michele Criscitiello, in diretta su Sportitalia. Sembrava fatta, questa mattina, ma è sfumato tutto. C'er...

"Salta l'arrivo di Pedro Obiang alla Fiorentina": così il giornalista esperto di calciomercato Michele Criscitiello, in diretta su Sportitalia. Sembrava fatta, questa mattina, ma è sfumato tutto. C'era l'accordo per un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro, poi inaspettatamente sull'ex Sampdoria si è lanciata la Roma, andando a disturbare la trattativa. Adesso sembra che il tempo tecnico per portare a buon fine l'operazione manchi e che il tentennamento del giocatore abbia disturbato non poco Pantaleo Corvino, che adesso dovrebbe definitivamente lasciar perdere la pista che porta al calciatore di nazionalità spagnola. Difficile pensare ad un rimpiazzo last minute.