Obiang chiodo fisso di Corvino: adesso con l'arrivo di Joao Mario può lasciare il West Ham
Il Corsport oggi in edicola afferma che Pedro Obiang resta nel mirino della Fiorentina. Con l’arrivo di Joao Mario al West Ham, e con il possibile acquisto da parte degli Hammers di Leander Dendoncker...
A cura di Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 11:19
Il Corsport oggi in edicola afferma che Pedro Obiang resta nel mirino della Fiorentina. Con l’arrivo di Joao Mario al West Ham, e con il possibile acquisto da parte degli Hammers di Leander Dendoncker – operazione, questa, tra 17 e 19 milioni di sterline – per l’ex Sampdoria potrebbe ridursi di molto lo spazio in campo. E potrebbe così essere il giocatore a spingere per cambiare aria, magari negli ultimi giorni di mercato.