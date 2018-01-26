Labaro Viola

Obiang chiodo fisso di Corvino: adesso con l'arrivo di Joao Mario può lasciare il West Ham

Il Corsport oggi in edicola afferma che Pedro Obiang resta nel mirino della Fiorentina. Con l’arrivo di Joao Mario al West Ham, e con il possibile acquisto da parte degli Hammers di Leander Dendoncker...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 11:19
Obiang chiodo fisso di Corvino: adesso con l'arrivo di Joao Mario può lasciare il West Ham -
Calciomercato
Rassegna Stampa
Corvino
Obiang
West Ham
Condividi

Il Corsport oggi in edicola afferma che Pedro Obiang resta nel mirino della Fiorentina. Con l’arrivo di Joao Mario al West Ham, e con il possibile acquisto da parte degli Hammers di Leander Dendoncker – operazione, questa, tra 17 e 19 milioni di sterline – per l’ex Sampdoria potrebbe ridursi di molto lo spazio in campo. E potrebbe così essere il giocatore a spingere per cambiare aria, magari negli ultimi giorni di mercato.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok