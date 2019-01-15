"La Fiorentina non vuole dare Vlahovic in prestito all'Empoli. Arriverà un centrocampista"

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:"Traorè a 12 milioni per me è una grande operazione. All'Empoli piace Vlahovic ma ancora non è arrivato il via libera da...

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"Traorè a 12 milioni per me è una grande operazione. All'Empoli piace Vlahovic ma ancora non è arrivato il via libera da parte della Fiorentina che è interessata anche a Rasmussen ma la priorità era Traorè. Adesso in entrata i viola andranno alla ricerca di qualche difensore giovane, qualcuno nato tra il '97 e il 2001. Per Obiang siamo in un vicolo cieco. Non vedo margini anche perché il West Ham non ha problemi di bilancio. Arriverà comunque un centrocampista".