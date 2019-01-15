Labaro Viola

"La Fiorentina non vuole dare Vlahovic in prestito all'Empoli. Arriverà un centrocampista"

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:"Traorè a 12 milioni per me è una grande operazione. All'Empoli piace Vlahovic ma ancora non è arrivato il via libera da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2019 15:26
"La Fiorentina non vuole dare Vlahovic in prestito all'Empoli. Arriverà un centrocampista" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
News
Fiorentina
Empoli
Obiang
Vlahovic
Condividi

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"Traorè a 12 milioni per me è una grande operazione. All'Empoli piace Vlahovic ma ancora non è arrivato il via libera da parte della Fiorentina che è interessata anche a Rasmussen ma la priorità era Traorè. Adesso in entrata i viola andranno alla ricerca di qualche difensore giovane, qualcuno nato tra il '97 e il 2001. Per Obiang siamo in un vicolo cieco. Non vedo margini anche perché il West Ham non ha problemi di bilancio. Arriverà comunque un centrocampista".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok