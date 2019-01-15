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Il retroscena, la Fiorentina ha definitivamente abbandonato la pista Obiang. Il calciatore...

Pedro Obiang e la Fiorentina, non ci sono più i margini per proseguire la trattativa. Dal sì del centrocampista ai viola del 12 gennaio all’odierna fumata nera. L’ex Samp era intenzionato a tornare in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 00:05
Il retroscena, la Fiorentina ha definitivamente abbandonato la pista Obiang. Il calciatore... -
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Pedro Obiang e la Fiorentina, non ci sono più i margini per proseguire la trattativa. Dal sì del centrocampista ai viola del 12 gennaio all’odierna fumata nera. L’ex Samp era intenzionato a tornare in Italia, ma il West Ham ha alzato il muro (qui la nostra ricostruzione). Intanto, la Fiorentina ha rinunciato definitivamente e Obiang, almeno per ora, resta a Londra.

Alfredopedullà.com

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