Il retroscena, la Fiorentina ha definitivamente abbandonato la pista Obiang. Il calciatore...
Pedro Obiang e la Fiorentina, non ci sono più i margini per proseguire la trattativa. Dal sì del centrocampista ai viola del 12 gennaio all’odierna fumata nera. L’ex Samp era intenzionato a tornare in...
A cura di Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 00:05
Pedro Obiang e la Fiorentina, non ci sono più i margini per proseguire la trattativa. Dal sì del centrocampista ai viola del 12 gennaio all’odierna fumata nera. L’ex Samp era intenzionato a tornare in Italia, ma il West Ham ha alzato il muro (qui la nostra ricostruzione). Intanto, la Fiorentina ha rinunciato definitivamente e Obiang, almeno per ora, resta a Londra.
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