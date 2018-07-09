Casa Mercato Viola, Corvino punta tutto su Pjaca e Pasalic. Svolta per il secondo vicina

Mario Pasalic è il giocatore maggiormente vicino in questo momento a vestire la maglia della Fiorentina. Presto dovrebbe sbloccarsi l'arrivo di Maurizio Sarri a Londra con il conseguente sblocco all'o...

Mario Pasalic è il giocatore maggiormente vicino in questo momento a vestire la maglia della Fiorentina. Presto dovrebbe sbloccarsi l'arrivo di Maurizio Sarri a Londra con il conseguente sblocco all'operazione. Il giocatore arriverà a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa cinque milioni di Euro.

Per Marko Pjaca ci sono passi avanti. Si aspetta la fine del Mondiale per presentare l'offerta ufficiale al club bianconero. La Fiorentina non includerà nella sua offerta alcun tipo di opzione su giocatori, Milenkovic e Chiesa dunque non si vestiranno di bianconero, ma la Fiorentina è vogliosa di mantenere i suoi gioielli.

Corvino per quanto riguarda il settore giovanile, avrebbe offerto un contratto da professionista a Thomas Chesnel, difensore molto forte dell'Under 19 del Caen. In uscita il Leganes, dopo aver tentato a sondare il terreno per Laurinì, vorrebbe provarci anche per Thereau. L'operazione potrebbe essere fattibile. Anche la SPAL è vigile sul giocatore, ma l'ingaggio esoso rende particolarmente difficile l'operazione per gli Estensi. La Fiorentina sta seguendo anche Pedro Obiang del West Ham, ma la prima offerta viola sarebbe stata reputata troppo bassa.

Lorenzo Bigiotti