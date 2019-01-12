È fatta, Obiang è della Fiorentina, 10 milioni al West Ham, contratto di 4 anni. I dettagli
La Fiorentina ha le mani sul centrocampista spagnolo Pedro Obiang, 26 anni, un passato alla Sampdoria, prima del trasferimento in Inghilterra con il West Ham. Il giocatore, già seguito in passato dal...
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2019 00:32
La Fiorentina ha le mani sul centrocampista spagnolo Pedro Obiang, 26 anni, un passato alla Sampdoria, prima del trasferimento in Inghilterra con il West Ham. Il giocatore, già seguito in passato dal club viola, approderà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro e un contratto fino al 2023. A questo punto manca solo il via libera dalla società inglese.
Corrieredellosport.it