La Fiorentina offre 9 milioni per Obiang, su di lui molta concorrenza

L'edizione genovese di Repubblica scrive che, l'Atalanta aveva offerto 9 milioni, la Fiorentina ha pareggiato la proposta, la Samp è pronta a dare 8 milioni e mezzo ed è in vantaggio perché ha l’accor...

A cura di Redazione Labaroviola 23 luglio 2018 10:07

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