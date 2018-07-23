La Fiorentina offre 9 milioni per Obiang, su di lui molta concorrenza
L'edizione genovese di Repubblica scrive che, l'Atalanta aveva offerto 9 milioni, la Fiorentina ha pareggiato la proposta, la Samp è pronta a dare 8 milioni e mezzo ed è in vantaggio perché ha l’accor...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 10:07
L'edizione genovese di Repubblica scrive che, l'Atalanta aveva offerto 9 milioni, la Fiorentina ha pareggiato la proposta, la Samp è pronta a dare 8 milioni e mezzo ed è in vantaggio perché ha l’accordo col calciatore. Il difficile è convincere il club inglese a lasciarlo partire.