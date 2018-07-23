Labaro Viola

La Fiorentina offre 9 milioni per Obiang, su di lui molta concorrenza

L'edizione genovese di Repubblica scrive che, l'Atalanta aveva offerto 9 milioni, la Fiorentina ha pareggiato la proposta, la Samp è pronta a dare 8 milioni e mezzo ed è in vantaggio perché ha l’accor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 10:07
La Fiorentina offre 9 milioni per Obiang, su di lui molta concorrenza -
Calciomercato
Rassegna Stampa
Fiorentina
Obiang
Condividi

L'edizione genovese di Repubblica scrive che, l'Atalanta aveva offerto 9 milioni, la Fiorentina ha pareggiato la proposta, la Samp è pronta a dare 8 milioni e mezzo ed è in vantaggio perché ha l’accordo col calciatore. Il difficile è convincere il club inglese a lasciarlo partire.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok