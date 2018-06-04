La Nazione, torna di moda il nome di Obiang per il dopo Badelj. 10 milioni la richiesta.

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, è tornato di moda il nome di Pedro Obiang. Il giocatore 26enne in forza al West Ham, ex Sampdoria, ha il contratto in scadenza a Giugno 2022. In que...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, è tornato di moda il nome di Pedro Obiang. Il giocatore 26enne in forza al West Ham, ex Sampdoria, ha il contratto in scadenza a Giugno 2022. In questa stagione per via di un infortunio ha saltato tutto il girone di ritorno. Corvino starebbe pensando a lui per il dopo Badelj a centrocampo, la richiesta è di circa 10 milioni di euro.