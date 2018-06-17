The Sun: la Fiorentina pensa a Pedro Obiang per rinforzare il centrocampo
Il mercato sta entrando nel vivo e la Fiorentina è a caccia di un rinforzo per il centrocampo, dopo l'addio di Milan Badelj. Il nome nuovo (ma non troppo) è quello di Pedro Obiang del West Ham United....
Il mercato sta entrando nel vivo e la Fiorentina è a caccia di un rinforzo per il centrocampo, dopo l'addio di Milan Badelj. Il nome nuovo (ma non troppo) è quello di Pedro Obiang del West Ham United. Il centrocampista spagnolo, in passato, è stato più volte accostato alla società gigliata, senza che però l'interesse si concretizzasse in un effettivo trasferimento.
Tuttavia, stando a quanto riportato dall'autorevole The Sun, pare il classe '92, con lunghi trascorsi in Serie A con la maglia della Sampdoria, sia nuovamente entrato in orbita Fiorentina.