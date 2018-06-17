The Sun: la Fiorentina pensa a Pedro Obiang per rinforzare il centrocampo

Il mercato sta entrando nel vivo e la Fiorentina è a caccia di un rinforzo per il centrocampo, dopo l'addio di Milan Badelj. Il nome nuovo (ma non troppo) è quello di Pedro Obiang del West Ham United....

A cura di Redazione Labaroviola 17 giugno 2018 12:15

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