L'Udinese vuole Babacar e offre Heurtaux. Corvino per il centrocampo chiede Obiang

L'ostacolo per la cessione del senegalese è anche il suo altissimo ingaggio

Fra le certezze restano le ultime mosse del mercato, alle quali il ricavato per la cessione di Gomez (circa 2 milioni e mezzo secondo il quotidiano) qualcosa aggiunge in termini di «tesoretto» spendibile. Resta in sospeso la situazione di Babacar, per il quale la Fiorentina chiede non meno di 10 milioni: a pochi giorni dalla fine del mercato non ci sono certezze. In Italia Baba piace al Sassuolo e anche l’Udinese è tornata a interessarsi. In Friuli viene considerata la possibilità di offrire il difensore francese Thomas Heurtaux, 27 anni, come parziale contropartita, la Fiorentina per ora fa galleggiare l’ipotesi. Certo il super ingaggio di Baba (oltre un milione e mezzo netto) pochissimo aiuta la trattativa. E’ certo invece l’interesse di Corvino per il centrocampista Pedro Obiang, 24 anni, che dopo cinque stagioni nella Samp ha giocato in Premier nel West Ham. Ora è uscito dal giro dei super titolari e per cinque milioni di sterline la squadra inglese potrebbe farlo partire. Obiang era stato trattato nella scorsa sessione di mercato da Corvino, allora al Bologna, ma poi il West Ham chiuse la trattativa con la Samp girando 6 milioni cash a Ferrero. Questo è quanto riporta La Nazione.