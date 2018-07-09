Offerta al West Ham per Pedro Obiang, ex Sampdoria. La risposta inglese...

Sky Sports UK ha riportato che Atalanta e Fiorentina avrebbero presentato offerte ufficiali al West Ham per il centrocampista Pedro Obiang, ex Sampdoria. Le offerte sarebbero però state respinte entra...

A cura di Redazione Labaroviola 09 luglio 2018 21:50

Condividi