Offerta al West Ham per Pedro Obiang, ex Sampdoria. La risposta inglese...
Sky Sports UK ha riportato che Atalanta e Fiorentina avrebbero presentato offerte ufficiali al West Ham per il centrocampista Pedro Obiang, ex Sampdoria. Le offerte sarebbero però state respinte entra...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2018 21:50
Sky Sports UK ha riportato che Atalanta e Fiorentina avrebbero presentato offerte ufficiali al West Ham per il centrocampista Pedro Obiang, ex Sampdoria. Le offerte sarebbero però state respinte entrambe.