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Sky Sport: continua il pressing della Fiorentina per Obiang. Su di lui altri due club di Serie A

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina continua il pressing per riportare in Italia Pedro Obiang. Il centrocampista ex-Sampdoria vuole lasciare il West Ham ed è un obiettivo anche del Mil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2019 17:33
Sky Sport: continua il pressing della Fiorentina per Obiang. Su di lui altri due club di Serie A -
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Secondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina continua il pressing per riportare in Italia Pedro Obiang. Il centrocampista ex-Sampdoria vuole lasciare il West Ham ed è un obiettivo anche del Milan e della Roma.

Fonte: Calciomercato.com

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