Sky Sport: continua il pressing della Fiorentina per Obiang. Su di lui altri due club di Serie A
Secondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina continua il pressing per riportare in Italia Pedro Obiang. Il centrocampista ex-Sampdoria vuole lasciare il West Ham ed è un obiettivo anche del Mil...
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2019 17:33
Secondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina continua il pressing per riportare in Italia Pedro Obiang. Il centrocampista ex-Sampdoria vuole lasciare il West Ham ed è un obiettivo anche del Milan e della Roma.
Fonte: Calciomercato.com