Chi è Diallo, il difensore centrale del Monaco che Corvino sta cercando di portare a Firenze

Ecco chi è Diallo, il difensore centrale francese del 96 che pare essere davvero vicino all'approdo alla Fiorentina

Corvino è sempre più vicino a chiudere per il centrale difensivo del Monaco Abdou Diallo, nato il 4 maggio 1996 in Francia. Il giovane difensore è un mancino naturale, elegante nelle movenze e molto veloce. Uno dei suoi punti di forza sono i recuperi sugli avversari. Diallo è un centrale dotato di grande energia e caparbietà. La scorsa stagione il Monaco lo ha mandato in prestito in Belgio, allo Zulte Waregem dove è cresciuto molto. Tornato al Monaco ha fatto 15 presenze con il vanto di aver giocato da titolare la partita contro il Bayer Leverkusen. La società viola è pronta a chiudere per lui con una cifra vicina ai 4 milioni di euro, la trattativa è davvero nella conclusione.

Flavio Ognissanti