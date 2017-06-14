E' fatta per Diallo: tutti i dettagli dell'operazione

Per l'acquisto del giovane difensore francese siamo davvero ai dettagli.

Abdou Diallo, 21 anni difensore francese di orgini senegalesi, è davvero ad un passo dalla Fiorentina.

Vi possiamo dire in esclusiva che nella giornata di oggi c'è stata un'accelerata ulteriore alla trattativa, e Fiorentina e Monaco hanno trovato l'accordo per una cifra appena inferiore ai 4 milioni di euro. A questi soldi si aggiungerà o un piccolo bonus, o una piccola percentuale sulla futura rivendita del calciatore francese.

Del difensore centrale mancino, che si può adattare anche a centrocampista centrale davanti alla difesa ed anche a terzino sinistro, si dice un gran bene fin da quando era giovanissimo, anche se dopo l'anno vissuto in prestito e da titolare in Belgio con la maglia dello Zulte Waregem, quest'anno ha giocato pochissimo in Francia nel Monaco.

Il calciatore ha nelle scorse ore lanciato anche un messaggio su Facebook nel quale si è detto molto riconoscente nei confronti del Monaco, ma anche voglioso adesso di pensare soltanto a se stesso ed alla sua carriera da far sviluppare.

La Fiorentina lo aspetta: dopo Milenkovic e Vitor Hugo, un altro difensore centrale alla corte di Stefano Pioli.

Giancarlo Sali