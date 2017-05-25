Pedullà: "Fiorentina vicinissima a chiudere due nuovi colpi in Francia. Trattative in dirittura d'arrivo"

Sì tratta di Diallo del Monaco e di Karamoh del Caen, Corvino ha accelerato la trattativa per anticipare la concorrenza" così Alfredo Pedullà

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul sito ufficiale:

"La Fiorentina aspetta che Pioli e il suo staff risolvano gli ultimi dettagli per liberarsi dall’Inter, ha chiuso l’operazione Vitor Hugo (presto le visite) e vuole perfezionare due trattative molto calde in Francia. Stiamo parlando di Abdou Diallo, classe 1996, e di Yann Karamoh, classe 1998. Diallo è un difensore centrale del Monaco, seguito già la scorsa estate, che all’occorrenza può giocare da mediano: piace moltissimo, la trattativa è entrata nel vivo. Karamoh è un attaccante esterno del Caen, in scadenza di contratto tra poco più di un anno, ivoriano con passaporto francese che ha fatto benissimo in Francia. E la Fiorentina si è mossa per anticipare la concorrenza, c’è molta fiducia."